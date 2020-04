Beste kameraad doodgestoken Rik (18) kapot van verdriet: ’Ik ben bijzondere vriend kwijt’

Rik (links) en Troy werden op jonge leeftijd al gezworen kameraden. Ⓒ Eigen foto

Ogenschijnlijk om niets en volstrekt willekeurig werd Rik van de Rakt (18) uit Heesch op zondagochtend 19 april in Oss door een verwarde Soedanese statushouder uit het leven gestoken. Een van zijn zielsmaatjes, Troy, vertelt over Rik die ervan droomde chef-kok te worden. Over een tiener die er vooral was voor anderen.