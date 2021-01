Extremistische afgevaardigde Marjorie Taylor Greene gaat zelfs veel Republikeinen te ver

Marjorie Taylor Greene Ⓒ AFP

Washington - De Republikeinse partij heeft er een zorgenkind bij. Marjorie Taylor Greene, de nieuwe afgevaardigde in het Congres voor het 14e kiesdistrict van Georgia, houdt er dermate extreme opvattingen op na dat zelfs de meest rabiaat rechtse Republikeinse volksvertegenwoordigers zich achter de oren krabben over wat ze nu weer in huis gehaald hebben.