Extra politie-inzet in Sint Maarten na onrust

Mariniers op Schiphol die enkele maanden geleden naar Sint Maarten werden gestuurd om te helpen met de wederopbouw na orkaan Irma. Ⓒ ANP

PHILIPSBURG - De regering van het Nederlandse deel van Sint Maarten zet extra politie in bij de grensovergangen met het Franse deel. Ook is de overheid bereid toeristen op te vangen die het door rellen geteisterde Franse deel willen verlaten. Dat staat in een persverklaring op de regeringswebsite.