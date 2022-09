Goede kans op grotendeels droog weer op Prinsjesdag

Dinsdagochtend wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Wie ’s ochtends in Den Haag al een plekje langs de route heeft moet rekening houden met wat nattigheid, want in de kustprovincies zijn de stapelwolken wat groter en kan er een spatje regen uit vallen. Volgens Weeronline is er een „goede kans” dat het in Den Haag tussen 12.00 en 14.00 uur tijdens de opening van het parlementaire jaar grotendeels droog is.

In de kustprovincies neemt de buienkans af en wordt het dinsdagmiddag op de meeste plaatsen droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit op 15 à 17 graden, tijdens een bui kan het enkele graden kouder zijn. Er staat een matige noordwestenwind.