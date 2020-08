Premier Johnson bezorgd over ’Verenigd’ Koninkrijk

In 2014 stemde 55 procent van de Schotse kiezers tegen onafhankelijkheid. Maar in 2016 verwierp 62 procent van het Schotse electoraat de voorgestelde brexit. De overwinning van het brexit-kamp was aan Engelse kiezers te danken. De mede door Johnson doorgezette brexit heeft veel Schotten op andere gedachten gebracht over het nut van de unie.

De Engels-Schotse samenwerking is al heel oud en werd in 1707 bij verdrag vastgelegd. Ierland kwam er in 1800 bij, maar vertrok in 1922 voor het grootste deel. In het noordelijke deel (Noord-Ierland) dat bij het Verenigd Koninkrijk is gebleven, wordt nu ook om een referendum geroepen. De voorstanders denken dat dan als gevolg van de brexit een kleine meerderheid voor aansluiting bij de republiek Ierland zal stemmen.