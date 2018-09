Nuon Solar Team wint in Zuid-Afrika

Het is de tweede keer dat het team in Zuid-Afrika wint. ,,Met 173 kilometer voorsprong op de belangrijkste concurrent, de Japanse Universiteit Tokai, was het verschil nog nooit zo klein. Twee jaar geleden was het verschil met nummer twee nog 1500 kilometer’’, aldus een woordvoerster van het Solar Team.

