2 miljoen werkenden aan looninfuus overheid

Dat zegt minister Koolmees (Sociale Zaken) vrijdagmiddag. Er hebben zich volgens hem meer dan 100.000 bedrijven gemeld bij de UWV voor looncompensatie via de zogenoemde NOW-regeling. Die hebben voor in totaal 1,7 miljoen werknemers loonsteun aangevraagd.

Speciale bijstand

Daarnaast zijn er nog eens 300.000 zelfstandigen die bij de gemeente aan hebben geklopt voor de speciale bijstand. Dat maakt bij elkaar opgeteld dat 2 miljoen werkenden aan het looninfuus liggen bij de overheid. Door de coronacrisis is de economie in verschillende sectoren helemaal tot stilstand gekomen. Daarom heeft het kabinet een noodpakket opgetuigd, met onder meer verschillende vormen van salariscompensatie.

„De groei van het aantal aanvragen vlakt af”, zegt Koolmees. „Dat is hoopvol. Maar 2 miljoen mensen die inkomenssteun krijgen van de overheid, dat laat zien hoe uniek deze situatie is.”

Sommige bedrijven denken er nu ook over na om hun personeel een loonoffer te vragen of verplicht vakantiedagen op laten nemen. Dat mag een bedrijf niet eenzijdig opleggen, benadrukt Koolmees. Hij begrijpt wel dat bedrijven die er slecht voor staan het gesprek aangaan met hun personeel, maar een beslissing moet altijd in overleg met de vakbonden of de ondernemingsraad genomen worden.