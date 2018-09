Bomauto ramt restaurant in Somalië

Zeker zeven mensen raakten gewond. Omwonenden zeiden dat het restaurant vooral door leden van de binnenlandse veiligheidsdiensten wordt bezocht.

De aanslag is opgeëist door de islamitische extremistische beweging al-Shabaab, die eerder soortgelijke aanslagen pleegde in Mogadishu. In een verklaring liet een woordvoerder van al-Shabaab weten dat ze het gemunt hadden op het personeel van de nabijgelegen gevangenis, waar rebellen in ondergrondse cellen worden vastgehouden.