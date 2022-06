Premium Het beste van De Telegraaf

Meisje en vrouw aangerand en verkracht in pashokjes: ’Man (55) deed zich voor als beveiliger’

Door Jeannine Verhagen Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / HH

HAARLEM - De 55-jarige Richard K. uit Huizen zei maandag bij de rechtbank in Alkmaar dat hij spijt heeft van het aanranden van twee vrouwen in pashokjes. „Duizendmaal excuses voor de slachtoffers, natuurlijk.” Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van het aanranden van een 39-jarige vrouw in een pashokje van de H&M in Haarlem en van de verkrachting van een 16-jarig meisje in een pashokje bij de Urban Outfitters in Amsterdam.