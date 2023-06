Man (30) rijdt met volledig verwoeste voorruit door Oss, steekt hoofd uit raam om tóch te zien

Ⓒ Verkeerspolitie Oost-Brabant

OSS - Een zeer bijzonder en gevaarlijk tafereel in het Brabantse Oss dinsdag. Om nog onbekende reden was de voorruit van de auto van een 30-jarige man volledig vernield. Deze gigantische barst blokkeerde het zicht, maar tóch besloot hij lekker rond te rijden over de Julianasingel.