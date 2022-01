Amsterdam: voorlopig geen nieuwe ’dark stores’ voor flitsbezorging

De opkomst van flitsbezorgers als Gorillas, Getir en Flink, die beloven binnen enkele minuten bestelde spullen te leveren, gaat snel. Amsterdam telt inmiddels zo’n dertig dark stores, die vaak midden in een woonwijk liggen. Dit zijn een soort distributiecentra met afgeplakte ramen, waar de boodschappen staan die het bedrijf vervolgens via fiets- en scooterkoeriers bij klanten thuis bezorgt.

Ze bevinden zich vaak in panden die voor gewone winkels zijn bedoeld, maar veroorzaken volgens de gemeente de overlast van een supermarkt. De dark stores vallen tussen supermarkten en gewone winkels in, met veel transportbewegingen maar zonder bezoekers. Ze hebben geen vergunning die nodig is voor een supermarkt, die lang niet overal zijn toegestaan.

Straatbeeld

Volgens verantwoordelijk wethouder Marieke van Doorninck krijgt de gemeente klachten over geblokkeerde stoepen, over het straatbeeld, over verkeersveiligheid of nachtelijke geluidsoverlast. „Het college drukt met dit besluit op pauze voordat de toename van dark stores voor flitsbezorging uit de hand loopt”, aldus de wethouder. „Ondertussen zullen we met handhaving de overlast van bestaande dark stores met flitsbezorging extra in de gaten houden.”

Het komende jaar wil het stadsbestuur met beleid komen dat voor de hele stad geldt. Amsterdam zet deze stap volgens de gemeente als eerste in Nederland. Ook andere steden zouden met dezelfde problemen kampen.