’Waarom moesten Pia en Tyrone op Antigua dood?’

Pia en Tyrone Baptiste, die op 20 juli werden vermoord op het Caribische eiland in Antigua. Ⓒ Eigen foto

Amsterdam/Antigua - „Waarom moesten mijn zus Pia (61) en haar man Tyrone Baptiste (65) dood? Deze lieve mensen hadden alles over voor hun gemeenschap in Antigua. We begrijpen er niets van”, zegt een aangeslagen Gea Tuhusula in de woning van haar zus Getlin Visser in Amsterdam.