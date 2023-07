Bijna anderhalf miljoen ingezameld voor Franse agent die 17-jarige Nahel doodschoot

De afgelopen drie dagen zijn massaal bedragen van een tientje tot drieduizend euro gedoneerd. Volgens de initiatiefnemer, een partijgenoot van de rechtse Éric Zemmour, is de inzameling ’een steuntje in de rug’ voor de agent. „Een duwtje in de rug voor Florian M., de agent in Nanterre die zijn werk deed maar daar nu een zware prijs voor betaalt”, valt te lezen op het crowdfundingplatform. Ondertussen hebben meer dan 73.000 mensen een bijdrage gestort. De teller staat momenteel op een totaal van bijna een miljoen euro, flink wat geld dus.

De linkse oppositie in Frankrijk is boos over de actie voor de agent en noemt het ’schaamteloos’. „Dit is een schaamtelijke geldinzamelingsactie. Door steun te verlenen aan een agent die verdacht wordt van vrijwillige doodslag houden jullie de enorme kloof mee in stand. Sluit deze rekening af!”, haalt Olivier Faure, de leider van de socialistische oppositie, stevig uit. Ook Éric Bothorel, lid van Renaissance – de partij van president Macron – spuwt zijn gal. „Jean Messiha wakkert het vuur van de rellen nog aan. Het enorme bedrag dat hij nu al inzamelde voor die agent is ongepast en schandalig.”

De politievakbonden zijn wel blij met de steun. Vakbondsleider Christophe Couvy benadrukt dat agenten er na een dergelijk incident vaak alleen voor staan. „Vanaf het moment dat er vraagtekens gesteld worden bij het optreden van een agent, staat hij er alleen voor. Geen wonder dus dat collega’s of vrienden vaak zelf iets op touw zetten om de familie te helpen”, aldus hem.

De grootmoeder van Nahel reageert vol ongeloof op de massale steun voor de agent die haar kleinzoon dodelijk verwondde. „Dit doet pijn aan het hart. Maar hij zal net als iedereen gestraft worden. Ik heb vertrouwen in het gerecht”, zei ze tegen de Franse nieuwszenderBFM TV.

In een extra aflevering van de podcast Het Land van Wierd Duk laat oud-correspondent Kleis Jager zijn licht schijnen over de rellen in Frankrijk. „Dit gaat niet alleen om achterstelling”: