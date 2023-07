Bijna miljoen ingezameld voor Franse agent

De afgelopen drie dagen zijn massaal bedragen van een tientje tot drieduizend euro gedoneerd. Volgens de initiatiefnemer is de inzameling ’een steuntje in de rug’ voor de agent. De linkse oppositie in Frankrijk is boos over de actie voor de agent en noemt het ’schaamteloos’.

De politievakbonden zijn wel blij met de steun. Vakbondsleider Christophe Couvy benadrukt dat agenten er na een dergelijk incident vaak alleen voor staan.

Er is ook een inzameling gestart voor de moeder van de overleden Nahel. Daar kwam tot maandagmiddag 187.000 euro binnen.

De minderjarige zonder rijbewijs van Algerijnse afkomst werd neergeschoten door een agent toen hij wegreed bij een verkeerscontrole. Daarna volgden dagen van rellen in verschillende Franse steden.