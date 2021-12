Nieuwe coalitie: medisch-ethische kwesties worden aan meerderheden in Tweede Kamer overgelaten

VVD en D66 aan de ene kant en CU en CDA aan de andere, denken totaal anders over abortus, euthanasie en embryo-onderzoek. Afgesproken is dat Kamerleden van VVD en D66 verder mogen met initiatiefvoorstellen om erfelijke ziekten vooraf te kunnen vaststellen bij zogeheten ifv-behandelingen.

Op het punt van abortus zal het kabinet zich richten op het voorkomen van ongewenste zwangerschappen, onder meer door voorbehoedsmiddelen voor kwetsbare groepen gratis beschikbaar te stellen. Er komt meer voorlichting voor jongeren en jongvolwassenen over veilige seks. Het aanpassen van de abortuswetgeving is eveneens een vrije kwestie.

Ook euthanasie is een vrije kwestie, waarbij voorstellen zullen afhangen van stemmingen in de Kamer. „Over levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek verschillen de meningen in de samenleving en in de politiek, ook in deze coalitie”, zo schrijft de coalitie in het regeerakkoord. In de Kamer lijkt een progressieve meerderheid voor plannen om de mogelijkheden voor euthanasie bij ouderen die ’klaar met leven’ zijn te verruimen.