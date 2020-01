Vogelgriepvirus nu ook in Oost-Duitsland opgedoken

Volgens het Brandenburgse ministerie van consumentenbescherming is de kans gering dat het virus van wilde vogels overgaat op pluimvee. In december vond een uitbraak van het virus plaats in Polen. Sindsdien verspreidt het virus zich rap door Oost-Europa.

Een eerdere uitbraak van H5N8 in de winter van 2016/2017 leidde in Duitsland tot de ruiming van honderdduizenden vogels. Trekvogels die vanuit Azië naar Europa waren gevlogen, hadden het virus meegenomen. De laatste keer dat in Duitsland een vogelgriepvirus werd geconstateerd was in september 2018. Toen ging het om de variant H5N6.