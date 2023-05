Premium Het beste van De Telegraaf

Feyenoord-supporters vieren al feest: ’Mijn hart pompt drie keer zo snel als normaal’

Door Martijn Schoolenberg

Feyenoordfan Edwin van Heumen, zijn drie kinderen en een vriend uit de buurt Ⓒ Roel Dijkstra

Feyenoord-supporters staan te popelen voor de waarschijnlijke kampioenswedstrijd van zondag tegen Go Ahead Eagles in de Kuip. Ze kunnen nauwelijks geloven dat hun club bij een overwinning alweer voor de tweede keer in zes jaar de landstitel kan pakken. „Niemand had dit gedacht!”