Hoe de overheid faalde met volkshuisvesting

De milieunormen rond PFAS legden de bouw op vele plaatsen in het land volledig stil. Ⓒ FOTO Amaury Miller

Den Haag - Decennialang is Nederland een voorbeeldland als het gaat om volkshuisvesting. Hoe krijgen ze het daar voor elkaar om grotendeels onder de zeespiegel zoveel mensen op zo’n klein stukje land onder te brengen? Daar is weinig meer van over. Er is een chronisch tekort aan woningen. We ruziën over het gebruik van de ruimte. Hoe kon het zo ontzettend misgaan?