Douane onderschept 10 miljoen illegale sigaretten in Rotterdam

Voertuigen van de Belastingdienst Douane. Ⓒ ANP / HH

ROTTERDAM - In de Rotterdamse haven zijn bijna 10 miljoen illegale sigaretten onderschept. Dat gebeurde vorige week donderdag, maar is dinsdag door de douane bekendgemaakt. De sigaretten zaten verstopt in een container achter schoonmaakdoekjes. Er zijn geen verdachten aangehouden.