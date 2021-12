Geruzie van kinderen in trampolinepark escaleert tot matpartij

Een ruzie mondde uit in een massale vechtpartij in een trampolinepark in Tampa. „Dit escaleerde heel snel”, zegt Sandra Bermudez tegen Fox 13, moeder van een 9-jarig jongetje. Ze nam het gebeuren met haar telefoon op. „Ze hadden allemaal plezier tot ik een dame hoorde zeggen: ’Oh mijn God’. Ik draaide mij om en zag ze in een hoek aan de rechterkant vechten.”

Niemand weet precies wat de aanleiding was voor de onrust in het overdekte park afgelopen weekend. Volgens de politie van Hillsborough County waren ongeveer tweehonderd kinderen betrokken, voornamelijk tieners. Het park, Sky Zone, sloot eerder de deuren vanwege het voorval en werkte iedereen naar buiten. Het geruzie ging volgens getuigen buiten verder, onder meer op de parkeerplaats.

Een van de kinderen werd enige tijd staande gehouden, maar agenten hielden uiteindelijk niemand aan. De politie wil wel nog in gesprek met de ouders van sommige kinderen.

„Ik heb mijn zoon geleerd dat als dit in de toekomst ooit weer gebeurt, het eerste wat je moet doen is jezelf uit de menigte te halen”, aldus Bermudez.