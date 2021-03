België stelt geplande versoepeling coronamaatregelen uit

De Croo had het Overlegcomité van de zes regeringen vanwege de zorgen over de snelle stijging van het aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames een week eerder bijeengeroepen dan was gepland. Het blijft de bedoeling om per 1 mei de horeca weer open te stellen, maar dan moeten nu de nauwe contacten sterk aan banden, zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke na afloop van een persconferentie. De onderwijsministers is gevraagd maandag een plan te presenteren om op de scholen de infectierisico’s zoveel mogelijk te beperken, zei De Croo. België wil op 19 april, na de paasvakantie, alle scholen open hebben.

Volgens De Croo is de stijging van het aantal besmettingen niet onverwacht, „maar de versnelling is wel sneller dan verwacht.” De hoeveelheid besmettingen op de scholen is zorgelijk. Vooral onder jongeren onder de 18 jaar is er een grote toename. „De kinderen pikken het virus op en dan is er het risico dat ze hun ouders infecteren. Als die ouders niet telewerken dan is er de kans dat zij collega’s op het werk besmetten.” Hij riep de Belgen opnieuw op thuis te werken. „Telewerken is geen luxe maar een verplichting.” Waar telewerken niet kan willen de autoriteiten sneltesten beschikbaar stellen.