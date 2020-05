Vijfde dode bij surfdrama in Scheveningen

Maandagavond overleden twee surfers nadat ze uit het water waren gehaald. Dinsdagochtend vonden reddingswerkers nog eens twee lichamen in het water, bevestigde de politie.

Mensen uit de Scheveningse surfscene reageerden verslagen. De surfers waren ervaren en moeten totaal verrast zijn door de omstandigheden. Niemand heeft het gevaar gezien van het schuim. „Dit waren geen koekenbakkers”, zei een duidelijk aangeslagen surfer dinsdag.

Onder de slachtoffers zouden twee instructeurs zijn van een surfschool. Mensen hebben bloemen gelegd bij surfclub The Shore en zoeken troost bij elkaar. Uit respect voor de slachtoffers bleven surfers dinsdag op de kant. Op sommige plekken in Scheveningen hingen vlaggen halfstok en een iemand had een wetsuit halfstok gehangen als teken van rouw.

Onder de slachtoffers zouden zowel mannen als vrouwen zijn. De politie kan dat niet bevestigen. De identiteit van de slachtoffers moet nog worden vastgesteld en de familie nog worden ingelicht.

Slechte omstandigheden

Surfers beschreven dinsdag de weersomstandigheden als verraderlijk, Door de harde noordenwind kunnen surfers makkelijk tegen de havenblokken geblazen worden en daar kom je niet zomaar meer weg, aldus een van hen.

Kenners vertelden verder dat er maandag een perfecte combinatie was van „volle maan, hoogwater, springtij en temperatuur” om veel schuim te creëren, en dat ze niet eerder zoveel hadden gezien.

Burgemeester: dit is een drama

Maandagavond, toen bekend was dat er twee doden en nog vermissingen waren, heeft waarnemend burgemeester Johan Remkes zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden. „Toen aan het begin van de avond een groep mensen ging surfen, had niemand verwacht dat een deel niet thuis zou komen. Ik spreek namens elke Hagenaar én elke Scheveninger als ik zeg dat we intens meeleven en aan de zijde van naasten staan.”

„De hulpdiensten hebben een grote reddings- en zoekactie opgezet. Vanuit de lucht, vanaf het land en op het water hebben zij alles op alles gezet om de vermiste personen te vinden. Dat gebeurde onder moeilijke omstandigheden: harde wind, ruwe zee en ondergaande zon. Ook op de hulpdiensten had deze situatie grote impact. Zij hebben erg dapper werk verricht.”