’Water op Mars’ lijkt zand

De verkleuringen lijken te worden veroorzaakt door lawines van zand en stof. Dat zeggen Amerikaanse onderzoekers in het wetenschapsblad Nature Geoscience.

De eerste donkere lijnen werden in 2011 ontdekt. Inmiddels zijn er al duizenden lijnen op ongeveer vijftig Marshellingen gezien. In de warme maanden zakken ze geleidelijk naar beneden, in de winter vervagen ze weer.

Vrij droog

Alle hellingen met zulke lijnen zijn erg steil. Zodra een helling wat minder steil wordt, houden de lijnen op. Als water de oorzaak was, zouden de lijnen ook op minder steile hellingen te zien moeten zijn. „We dachten dat de lijnen mogelijk door vloeibaar water kwamen, maar ze lijken meer op droog zand. Dat wijst erop dat Mars vandaag de dag vrij droog is”, aldus hoofdonderzoeker Colin Dundas. Als dat klopt, is er vermoedelijk aanzienlijk minder vloeibaar water op Mars dan gedacht. En dat verkleint de kans op minieme vormen van leven.

Dat betekent niet dat er helemaal geen water op Mars is. Vermoedelijk zijn hier en daar wel wat vochtige plekken.