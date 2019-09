Volendam droomt dankzij Jan Smit en Wim Jonk weer van de Eredivisie

Kees ’Pier’ Tol, Sjaak Bootsman en Jan Smit (v.l.n.r.) zien het sinds de komst van Wim Jonk (r.) weer helemaal zitten met FC Volendam. Ⓒ Matty van Wijnbergen

FC Volendam was van lokale trots verworden tot een hekkensluiter in de Eerste Divisie. Maar mede dankzij de komst van lokale coryfeeën Wim Jonk en Jan Smit heeft het cynisme rond de FC plaatsgemaakt voor enthousiasme. Zelfs de meest kritische fans geloven opeens weer in een terugkeer naar de Eredivisie.