Premium Het beste van De Telegraaf

Laksheid bij verdwijning in 2007, Nederlandse politie wil nu opheldering Mysterie aan Spaanse Costa: waar is Rob Bouwmeester (39)? ’Ik moet het afsluiten, maar ik kan het niet’

Door Hilde Postma en Mick van Wely Kopieer naar clipboard

Rob Bouwmeester is nu al meer dan vijftien jaar spoorloos verdwenen. Zijn moeder Dhyan Duijn hoopt nog altijd op antwoord op haar vragen. „Ik kan het niet loslaten, niets doen is geen optie.” Ⓒ Matty van Wijnbergen

Wat is er gebeurd met de 39-jarige Rob Bouwmeester uit Bergen die in juni 2007 met een vriend verdween aan de Spaanse kust? Uit onderzoek van De Telegraaf blijkt dat de Spaanse politie de vermissing nooit serieus onderzocht. De politie Noord-Holland heeft Spanje nu gevraagd om duidelijkheid te verschaffen over het mysterie.