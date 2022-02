Tweede dode in België door storm

Eerder werd al bekend dat de zware storm Eunice een 79-jarige Engelsman in het westen van België fataal is geworden. De woonbootbewoner was in de jachthaven van Ieper in het water beland.

Ook in andere Europese landen zorgde de storm voor slachtoffers en schade. In Nederland kwamen vier mensen om, in Duitsland minstens twee en in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Polen vielen ook doden. Het totaal staat nu op veertien.