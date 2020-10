Jongeren met machetes aangehouden in Amsterdam

De politie was aan het surveilleren toen zij een groepje jongeren zagen staan die vermoedelijk op de bus stonden te wachten. Naast de groep werd zwaar knalvuurwerk afgestoken.

In een poging te achterhalen of er nog meer vuurwerk was, werd er een controle uitgevoerd. Hierbij werd een vuurwapen op de grond aangetroffen. Het bleek een speelgoedpistool te zijn.

Tijdens de controle werden er bij twee jongens beiden een machete (langer dan 50 cm)in hun broeksband aangetroffen. Ook had één van hen nog een plastic speelgoedpistool in een rugzak.

’Te achterlijk voor woorden’

In een bericht op hun website schrijft de politie: „Het is te belachelijk voor woorden dat mensen dergelijke machetes bij zich hebben en helemaal als je 13 of 14 jaar oud bent.” Daarnaast, zo schrijft de politie, is het op afstand niet te zien of het om een echt of nep wapen gaat.

Dat het op zo’n moment niet te zien is om wat voor pistool het gaat heeft allerlei gevolgen: „Die (agenten, red) zullen ongeacht de leeftijd er ernstig rekening mee houden dat het om een echt vuurwapen gaat en hun dienstpistool trekken en dit op je richten. Je moet er niet aan denken wat er dan zou kunnen gebeuren.”