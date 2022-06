Twee Polen verdronken aan Belgische kust

„De twee mannen gingen zwemmen in een onbewaakte zone. Er spoelde één levenloos lichaam aan. De andere man werd nog gereanimeerd, maar ook voor hem kon geen hulp meer baten”, aldus de korpschef van Blankenberge.

De Belgische reddingsbrigade IKWV deed naar aanleiding van het overlijden van de twee Polen een oproep niet de zee in te gaan op plaatsen waar geen toezicht is. „In elke kustplaats is minstens één bewaakte zone. De zee is geen zwembad. Er is stroming, er zijn golven en daar moet je rekening mee houden. Bovendien is het water nog heel koud, ook al is het mooi weer”, zei secretaris An Beun.

Het was zaterdag in België de warmste 18 juni sinds de metingen in 1892 begonnen. In Ukkel steeg het kwik in de namiddag tot 32,6 graden, ruim 1 graad meer dan twee jaar geleden. Het dagrecord was al gebroken om 15.00 uur, toen de thermometer in Ukkel 31,8 aangaf. Daarna werd het nog iets warmer.