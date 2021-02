File in Zwanenburg vanwege onderzoek na plofkraak

Omwonenden verklaarden dat ze na de explosie een scooter met twee mensen hebben zien wegrijden.

De EOD kwam ter plaatse omdat er explosieven waren gebruikt. Recherche en forensische opsporing doen onderzoek.

Ⓒ Michel van Bergen

Het autoverkeer in Zwanenburg stond rond het middaguur muurvast vanwege het onderzoek na de plofkraak. Er is nog een groot onderzoek gaande. Van de geldautomaat is na de explosie niet veel meer over.

De Dennenlaan werd ter hoogte van de Albert Heijn afgesloten richting Hoofddorp. Hierdoor moest het verkeer een alternatieve route nemen, waardoor een lange file ontstond.