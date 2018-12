Mark de J. voert weer nieuw onderzoek op in zaak Everink

LIVE - Rechtbankverslaggeefster Saskia Belleman is in de rechtbank aanwezig. Lees haar tweets onderaan dit artikel (vanaf ca. 9.00 uur)

De verdediging heeft volgens RTV Utrecht een deskundige in Maastricht gevraagd onderzoek te doen naar de betrouwbaarheid van de stappenteller op de telefoon van De J.

Volgens de uitkomst van dat onderzoek kan de stappenteller niet als bewijsmateriaal worden ingezet. Volgens het Openbaar Ministerie bewijzen de gegevens van de stappenteller op de telefoon van Mark de J. zijn betrokkenheid bij de moord op Everink. De J. ontkent en zegt dat hij op de avond van de moord ontvoerd is door meerdere mannen.

Mark de J. heeft al eerder zelf onderzoek laten doen naar het bewijsmateriaal door het forensisch instituut IFS. Die resultaten komen aan de orde tijdens de inhoudelijke behandeling in december. De verdediging wilde eerder ook het DNA materiaal opnieuw laten onderzoeken, maar dat verzoek is afgewezen door de rechter in een kort geding.

Op 4 maart 2016 werd Koen Everink werd dood aangetroffen in zijn woning in Bilthoven. Mark de J. was de avond ervoor op bezoek bij de zakenman. De volgende ochtend werd Everink dood gevonden door zijn dochtertje. Hij was door messteken om het leven gekomen. Een paar weken later werd de voormalig tenniscoach van Robin Haase gearresteerd.

De rechtszaak tegen Mark de J. (30), moordverdachte in de zaak Koen Everink, wordt waarschijnlijk op 11, 12 en 13 december inhoudelijk behandeld. Dat is ruim anderhalf jaar na de gewelddadige dood van Everink.