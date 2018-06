Geen invaljuf: scholieren naar huis

DEN HAAG - Een op de tien scholieren is vorig jaar wel eens naar huis gestuurd omdat er geen invaller was voor de zieke juf of meester. Het Vervangingsfonds signaleert dat het tekort aan leraren in het basisonderwijs ook doorwerkt op de beschikbaarheid van invallers. Schoolbesturen betalen premie aan het fonds voor een vergoeding van de vervangingskosten van een zieke leerkracht.