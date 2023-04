Premium Het beste van De Telegraaf

Sjoemelende artsen liepen tegen de lamp door online dna-banken Hoe kon mega-spermadonor Jonathan onder de radar blijven?

Door Sharon Story Kopieer naar clipboard

Jonathan Meijer (links op de voorgrond) moest zich in de Haagse rechtbank verantwoorden voor zijn gedrag als massadonor. Ⓒ ANP/HH

Den Haag - Vandaag diende de zaak van spermadonor Jonathan Meijer in de Haagse rechtbank. De 41-jarige man moest zich verantwoorden voor zijn gedrag als massadonor. Om ethische dilemma’s en schadelijke gevolgen zoals inteelt en incest te voorkomen, gelden er strenge regels voor spermadonatie. Toch is het niet de eerste keer dat spermadonatie in opspraak raakt.