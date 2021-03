Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - Er is onvrede onder militairen van 42 Bataljon Limburgse Jagers die voor een oefening op de Duitse schietbaan Bergen Hohne in Covid-quarantaine zijn geplaatst. Ze zijn zonder Covid-test afgezonderd in een Eindhovens hotel waar ze alleen drie keer per dag mogen luchten.