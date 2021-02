Identiteit van advocaat die cruciale informatie lekte naar Taghi blijft mysterie

Dankzij deze in 2015 gelekte informatie wist Taghi meer over de achtergronden van het zogenoemde 26Koper-onderzoek en kon hij op de vlucht slaan. De deken stelt niet te kunnen vaststellen of mr. Khalid Kasem de lekkende advocaat was. Justitie meende vorig jaar dat Kasem naar de bende van Taghi had gelekt, waarna de deken een onderzoek instelde.

Volgens de deken hadden zeven advocaten vertrouwelijke informatie en is aannemelijk dat één van hen heeft gelekt. Dat had niet gemogen omdat alle verdachten in de zogenoemde 26Koper-zaak in beperkingen zaten en vanuit hun cel ook niet via hun advocaten contacten met de buitenwereld mochten hebben.

Het onderzoek van de deken spitste zich toe op een bericht van een bendelid op een PGP-telefoon, waarin hij meldde informatie te hebben gekregen van ’het broertje van Mussa.’ „Omdat mr. Khalid Kasem een broer heeft die Musa heet, kan het PGP-bericht worden opgevat als een aanwijzing dat hij degene was die informatie heeft verstrekt”, aldus de deken mr. Evert Jan Henrichs.

Uitgebreid onderzoek heeft volgens Henrichs echter geen bewijs of verdere aanwijzingen opgeleverd dat Kasem de informatie verstrekte. „Ik heb niet kunnen vaststellen wie de informatie wel heeft verstrekt”, stelt de deken, die daarom geen tuchtrechtelijke maatregelen tegen Kasem treft. Volgens Henrichs heeft hij meerdere keren met Kasem gesproken en stukken opgevraagd en bestudeerd.

Liquidaties

Uit later onderschepte PGP-berichten bleek dat Taghi mede vanwege de gelekte informatie besloot te vluchten naar Marokko en vanuit het buitenland zijn criminele activiteiten kon voortzetten. Hij gaf volgens het OM nog opdrachten voor meerdere moorden, waaronder de liquidaties van spyshop-houder Ronald Bakker uit Huizen, de broer van kroongetuige Nabil B. en advocaat Derk Wiersum.

Er loopt nog een onderzoek door de deken naar gedragingen van advocaten in de Marengo-zaak naar moordverdachten Taghi en Razzouki. In augustus vorig jaar onthulde De Telegraaf de inhoud van een proces-verbaal, waarin door politie en OM de indruk werd gewekt dat een hele groep advocaten hand- en spandiensten verleende aan de groep van Taghi en zich als boodschappenjongens liet gebruiken. De uitkomsten van dit onderzoek worden nog deze maand verwacht.

Mr. Kasem zegt zelf over het dekenonderzoek: „Aan een nare periode is nu een eind gekomen. De deken heeft langdurig en intensief onderzoek gedaan, waarbij ook het OM was betrokken. Ik heb zelf om dit onderzoek gevraagd, omdat ik wist dat mij niets te verwijten valt en ik van elke blaam gezuiverd wilde worden. De uitkomst van het dekenonderzoek is derhalve geen verrassing voor mij, maar wel een fijne bevestiging van wat ik steeds heb gezegd. Ik hoop dit nu achter mij te kunnen laten.”