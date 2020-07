Vlissingen krijgt extra bajes voor 222 zware criminelen

De gevangenis kan in totaal 222 zware criminelen onderbrengen. De bouw van het complex, waarmee 52 miljoen euro is gemoeid, start in 2023 en moet in 2026 voltooid zijn. Het complex krijgt ook een hoogbeveiligde zittingslocatie en een beveiligde werk- en overnachtingslocatie voor personeel.

De extra capaciteit moet een antwoord bieden op de groei van het aantal vluchtgevaarlijke en andere risico-criminelen, voor wie nauwelijks meer capaciteit is.