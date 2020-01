Zorgen om vele aangehouden minderjarigen oudjaarsnacht

„Het is een forse groep jonge kinderen dat is aangehouden. Er zitten er veel onder de 16 jaar bij. Dat is zorgwekkend”, aldus voorzitter Gerrit van de Kamp. „Met zo’n nieuwe groep is de kans groot dat het nog jarenlang zo door kan gaan. Ik ben daarom erg benieuwd waarom dit soort jongeren zich zo laat gaan. Waar worden ze door gedreven?”

De politie zegt er in de voorbereiding juist alles aan te hebben gedaan om escalaties te voorkomen. Maar het aantal incidenten tegen politieagenten is deze jaarwisseling toch weer toegenomen. „Alle voorbereidingen en inspanningen ten spijt zijn we nog niet veel opgeschoten. Op sommige plekken is waarschijnlijk wel erger voorkomen. Maar we hebben het geweld tegen hulpverleners niet kunnen terugdringen. Eén avond in het jaar wordt deze manier wel een enorme maatschappelijke kostenpost, want naast alle inzet op de dag zelf, zijn we ook weken van tevoren al bezig door bijvoorbeeld mensen op te pakken die nog een celstraf moeten uitzitten.”

Vuurwerkverbod

De ACP pleit opnieuw voor het verbod op het knalvuurwerk. „Je voorkomt hiermee niet alles. Het vuurwerk afsteken en los gaan tijdens oud en nieuw is een soort gewoonte geworden. Daar kun je niet zomaar mee ophouden. Je hebt daar een lange adem voor nodig.”

Bekijk ook: Verdriet en ongeloof bij flatbewoners Arnhem