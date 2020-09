Eis 30 maanden voor ontvoering en vernedering Schiedamse jongen

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP

ROTTERDAM - Vier verdachten van ontvoering en mishandeling van een 17-jarige Schiedamse jongen gaan, als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt, dertig maanden de cel in. In april 2019 werd het slachtoffer ’s avonds na zijn werk een auto in getrokken en daar kreeg hij harde klappen van de verdachten, aldus het OM. In een kelderbox is hij daarna anderhalf uur vernederd.