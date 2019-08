Nederlanders vast om drugshandel Sziget

Ze zijn betrapt met een kilo XTC-pillen, 451 flesjes met verdovende middelen en 12 gram marihuana. Volgens de NOS hadden ze zelf geprinte prijslijsten. De drugs die in beslag genomen zijn waren alleen al 15.000 euro waard.

De Nederlanders zijn volgens 444 aan hun eigen ’succes’ ten onder gegaan. De bewaking vond het verdacht dat er zoveel mensen af en aan liepen in de tent van het tweetal. Het gaat volgens de Hongaarse media ook om de grootste drugsvangst in de geschiedenis van het muziekfestival. Er zou zeker een kilogram aan pillen in beslag zijn genomen.

De advocaten van de Nederlanders zouden hebben verzocht de jongens op borgtocht vrij te laten, maar dat wil de rechter vooralsnog niet.

Als de twee wegens smokkel worden aangeklaagd kunnen ze levenslang krijgen.