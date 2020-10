Hbo’s en mbo’s in Zwolle richten eigen coronateststraat in

„Als zij op dit moment klachten ervaren, zijn ze vaak meerdere dagen kwijt voordat ze zich kunnen laten testen en voordat ze een testuitslag ontvangen”, leggen de scholen uit in een verklaring, die onder meer is gepubliceerd door hogeschool Windesheim. De teststraat moet voorkomen dat het onderwijs in de knel komt door uitval van docenten. Studenten van zorgopleidingen worden op vrijwillige basis ingezet om de testen af te nemen. „Zij kunnen hierdoor voor hun studie waardevolle ervaring opdoen”, aldus de scholen. Ze verzekeren dat de veiligheid vooropstaat. Medewerkers worden getraind en ook zelf wekelijks getest uit voorzorg.

De scholen zetten de eigen testfaciliteiten op in samenwerking met het bedrijf Hestia uit Losser. Dat bedrijf is gespecialiseerd in medische diensten die te maken hebben met trombose, maar heeft zich de laatste maanden ook toegelegd op coronatesten.

Uitslag binnen 24 uur

Medewerkers kunnen vijf dagen per week terecht in de teststraat. Ze krijgen binnen 24 uur de uitslag. Wie positief test, wordt nog eens duidelijk gewezen op de RIVM-richtlijnen en doorverwezen naar de GGD, die dan zoals gebruikelijk bron- en contactonderzoek instelt.

Overigens komt op de testlocatie ook nog een tweede teststraat voor bedrijven die hun personeel snel willen laten testen. Die gaan Hestia en de onderwijsinstellingen inrichten in samenwerking met werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Snelheid

Steeds meer organisaties richten eigen testlocaties in om sneller dan de GGD te bepalen of iemand wel of niet is besmet met het virus. Zo kunnen ook de medewerkers van de Penitentiaire Inrichting in Vught zich nu op locatie laten testen, bevestigt een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen een bericht van het Brabants Dagblad. Gedetineerden die klachten hebben, worden al standaard op locatie getest. Dat gebeurt door de medische diensten van gevangenissen. Het personeel is doorgaans aangewezen op de reguliere teststraten van de GGD’en.