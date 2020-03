Baudet en VPRO vliegen elkaar weer in de haren

Onze verslaggever Saskia Belleman is bij de zaak aanwezig en twittert vanaf 10.00 uur live mee. Haar tweets vindt u onder aan dit bericht.

Presentatrice Natalie Righton zei vorige maand in de uitzending dat Baudet zou hebben gezegd „dat hij denkt dat de Europese Unie een vooropgezet plan heeft om het blanke Europese ras te vervangen door Afrikaanse immigranten.” Baudet bestrijdt dat gezegd te hebben.

In het programma werd Forum voor Democratie weggezet als een partij die er samenzwerings- en racistische theorieën op nahoudt, stelde de advocaat van Baudet. Met het kort geding wil de politicus afdwingen dat de VPRO de uitspraak rectificeert.

De berichtgeving was volgens de advocaat van Baudet onjuist en er is geen wederhoor gepleegd bij de politicus. Door politici woorden in de mond te leggen, worden ze vogelvrij, zei zijn raadsman. In een dinsdag verspreide video gaf Baudet aan dat de rechtszaak ook dient om verspreiding van nepnieuws door de publieke omroep te stoppen. De advocaat van de VPRO vergeleek Baudet met Trump, die net als Baudet de onafhankelijke journalistiek zou willen aanpakken met beschuldigingen van fake-nieuws.

De raadsman van de VPRO kwam in de rechtszaal met een reeks uitspraken van Baudet waaruit zou blijken dat hij juist geparafraseerd is in Buitenhof. De advocaat van Baudet vindt oude uitspraken van de FvD-politicus niet relevant.

De rechter doet - schriftelijk - uitspraak over twee weken, op woensdag 25 maart om 14.00 uur.