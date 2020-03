Live: Krijgt Baudet zijn excuses?

Thierry Baudet. Ⓒ ANP

LELYSTAD - Tweede Kamerlid Thierry Baudet vindt dat de VPRO karaktermoord pleegt door hem woorden in de mond te leggen in een uitzending van tv-programma Buitenhof. Dat zei woensdag zijn advocaat in de rechtbank in Lelystad bij de start van een door hem aangespannen kort geding tegen de VPRO.