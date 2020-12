Japan sluit grenzen voor buitenlanders om Britse coronavariant

Voorlopig komen alleen Japanse staatsburgers en buitenlanders met een geldige verblijfsvergunning het land in. Zij moeten na aankomst eerst twee weken in quarantaine. De maatregel gaat maandag in en loopt in elk geval tot eind januari, meldt het persbureau Kyodo.

Nieuwe coronagevallen

Japan meldde zaterdag 3877 nieuwe coronagevallen. Dat is een dagrecord voor het land van ruim 126 miljoen inwoners. Het is de vierde dag op rij dat het record wordt aangescherpt. Onder de nieuwe gevallen zijn ruim 900 mensen in de hoofdstad Tokio en bijna 300 in miljoenenstad Osaka.

Sinds het begin van de uitbraak zijn 219.000 Japanners positief getest. Nederland telt ruim drie keer zoveel bevestigde besmettingen.