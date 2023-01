OM: vermoedelijke veiligheidschef IS opgepakt in Zuid-Hollandse Arkel

Volgens het OM was de man ook betrokken bij de terroristische organisatie Jabhat al-Nusra. Hij vroeg in 2019 asiel aan in Nederland en woont sinds 2020 in Arkel.

Het OM begon samen met de Landelijke Recherche een onderzoek nadat informatie was binnengekomen over het verleden van de man. Hij zou tussen 2015 en 2018 een leidinggevende functie hebben gehad bij IS. Daarvoor zou hij twee jaar eenzelfde functie hebben gehad bij Jabhat al-Nusra. Hij was veiligheidschef bij het vluchtelingenkamp Yarmouk, bij de Syrische hoofdstad Damascus.

De man wordt op 20 januari voorgeleid en hoort dan of hij langer vast moet blijven zitten.