Premium Het beste van De Telegraaf

Amerikaanse oud-generaal voedt mysterie Wagner-baas Prigozjin: ’Ik denk dat hij dood is’

Door Onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

Wagner-baas Yevgeni Prigozjin is waarschijnlijk dood of zit ergens in een Russische cel, meent de Amerikaanse oud-generaal Robert Adams. Ⓒ ANP

MOSKOU - Wagner-baas Yevgeni Prigozjin is waarschijnlijk dood of zit ergens in een Russische cel. Dat meent althans de Amerikaanse oud-generaal Robert Adams, tegenwoordig een analist over de strijd tussen Rusland en Oekraïne bij de zender ABC.