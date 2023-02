Premium Het beste van De Telegraaf

’Onmenselijke beslissingen moeten wij maken’ Nederlandse coördinator: 'Geen agressie richting hulpteams, sfeer Turkije wel veranderd'

Door Fadime Demir Kopieer naar clipboard

Marco Gaebler (links), de Nederlandse manager van het USAR Coordination Centre, geeft uitleg over de reddingsoperatie. Ⓒ Amaury Miller

HATAY - Dat er in het Turkse aardbevingsgebied momenteel voortdurend onlusten zouden uitbreken is zwaar overtrokken. De berichten over toenemende onderlinge agressie onder bewoners van het rampgebied worden ontkracht door Marco Gaebler, de Nederlandse manager van het USAR Coordination Centre (UCC). Gaebler coördineert de 91 internationale teams met in totaal ruim 4500 reddingswerkers in Turkije. „Het is incidenteel voorgekomen, maar er is geen sprake van onlusten of aanvallen naar de reddingswerkers toe.”