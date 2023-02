Breda en Tilburg mogen eerder beginnen met wietproef

Dat zegt minister Kuipers (Volksgezondheid) tegen de Tweede Kamer. „We doen een aanloopfase voor deze twee gemeentes, maar we willen dat de andere gemeenten zes maanden daarna aanhaken”, vertelt de D66-bewindsman. De wietproef komt al jaren moeizaam uit de verf, onder meer omdat door de overheid geselecteerde telers niet op tijd aan de eisen kunnen voldoen.

Kuipers zegt in afwachting al met Breda en Tilburg te willen beginnen. „Het gaat om de aanloopfase van het experiment. In Breda en Tilburg kan eerder worden geleverd aan koffieshops.” Er zijn wel voorwaarden, vertelt de minister. „Doel is om op kleine schaal in een beperkt aantal gemeenten al te starten.”

’Beperkte voorraad’

Dat mag dan met een ’beperkte voorraad’ van 500 gram staatswiet per koffieshop. „Voor een maximale duur zes maanden. Het kan starten als drie telers gereed zijn.” Dat is eind dit jaar het geval, verwacht de minister. „En er komt een stopknop als er ernstige problemen zijn voor openbare veiligheid.”

Bovendien zegt de minister in mei een voorstel voor deelname van een deelgemeente van Amsterdam te verwachten. Het kabinet wil met de wietproef onderzoeken of de levering van wiet en hasj aan coffeeshops in Nederland kan worden gelegaliseerd en wat hiervan de effecten zijn.

Het kabinet heeft onlangs besloten om de proef uit te breiden met een elfde gemeente, dat moet dan bij voorkeur een stad zijn. Mogelijk is dat dan een deelgemeente van Amsterdam.