Twee politiemedewerkers ontslagen om ’ernstig plichtsverzuim’

Wat de twee precies hebben misdaan, is niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat de afdeling VIK (veiligheid, integriteit en klachten) onderzoek heeft gedaan, nadat daar een melding was binnengekomen. Het onderzoek liep sinds september vorig jaar.

Het strafrechtelijk onderzoek naar de twee wordt gedaan door de Rijksrecherche.