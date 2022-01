Analyse: rechters hof Den Bosch lieten de familie van Nicky Verstappen in spanning

Binnenland

OM eist taakstraf en voorwaardelijke celstraf tegen Lil Kleine na mishandeling

Tegen rapper Lil Kleine is een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee weken geëist voor mishandeling in vereniging. Hij zou eind 2019 samen met Peter S. (49) en Arnold H. (51) een man hebben geschopt en geslagen in Club Oliva op het Amsterdamse Rembrandtplein.