Speuren naar een glimp van de Sint op Soestdijk

Helaas geen zwaaiende Sint, maar toch een tekening voor de goedheiligman die logeert op Paleis Soestdijk. Ⓒ De Telegraaf

BAARN - Sinterklaas die in Nederland aankomt zonder een warm welkom van ontelbare zingende kinderen: het blijft wrang. Dus toen duidelijk was dat de goedheiligman – zo zagen de opgewonden jongens en meisjes zaterdag op het Sinterklaasjournaal – op Paleis Soestdijk verbleef, konden velen zich toch niet bedwingen. Hup in de auto, op naar Baarn. Zouden ze dan toch hun grote kindervriend kunnen toezwaaien?