Illegale tijgers ontdekt in veel te kleine kooien: ’Daders mogen nu zelf vastzitten’

Een van de ontdekte tijgers. Ⓒ facebook

Vinh city - De politie in de Vietnamese provincie Nghe An, op de grens met Laos, heeft woensdag liefst zeventien tijgers in beslag genomen. De dieren waren in gevangenschap grootgebracht in veel te kleine kooien, meldt de dierenbescherming in het Aziatische land. „De daders zullen nu zelf hun straf moeten uitzitten in de gevangenis.”